Nickel y el boliche a cielo abierto: “Decir que no anticipadamente no es la vía”

26 diciembre, 2022

El presidente de la bancada del Movimiento Vecinal, Dr. Werner Nickel polemizó sobre los conceptos vertidos por su par de Todos, Graciela Callegari respecto a que el Concejo no debe ser quien autorice la instalación del boliche a cielo abierto en Claromecó.

“Creemos que lo que se trata de atender es lo que los mismos chicos han decidido desarrollar, que se inició en la pandemia y ellos han adoptado, y por ahí pasa el éxito de estos emprendimientos y no en los espacios cerrados; el desarrollador ha pedido un espacio público en un proyecto que esta hace tiempo en el Concejo a cada uno de los bloques, y hemos tenido la posibilidad de ir mirándolo” sostuvo.

“La Ley Orgánica dice que debe pasar por el Concejo previamente para autorizar al Ejecutivo el uso del espacio y más allá de esa interpretación es algo que debe analizarse; no comparto que no es competencia del legislativo, se pone como argumento que el Ejecutivo pretende distribuir responsabilidades, no creo que sea así, ya que a la hora de tomar responsabilidades lo hace, por lo que creo es una excusa porque hemos dicho que es una problemática en la que dijimos que debemos trabajar”, relató.

“Desde el bloque vecinalista la opinión es lo que adelantamos en la reunión de Claromecó: no queremos causar problemas a los vecinos, lo que hacemos es autorizar el Ejecutivo para que ceda el uso y luego se verá en qué condiciones se lleva adelante; luego será su responsabilidad controlar la seguridad y otras cuestiones, pero creo que el camino que tenemos que seguir es éste, y necesitamos brindar a los jóvenes una alternativa”, afirmó.

“Es una autorización para enero y febrero siempre y cuando cumpla con todas las medidas solicitadas; creo que los jóvenes tienen que tener una alternativa que podría ser esta, y es el único que ha presentado un proyecto. El traslado de llevarlo a Pozo de Alonso genera una problemática, con mucho riesgo ya que hay un barranco y otra cuestión es la cercanía al Vivero”, manifestó.

“Decir que no anticipadamente no es la vía, creo que el Concejo debería darle la oportunidad y que luego se controle como debe funcionar. Entiendo que por una cuestión de logística no se montan estos eventos de un día para el otro, creo que tenemos los tiempos y podríamos hacer una sesión esta semana, ya que tenemos la asamblea de Mayores Contribuyentes, y podríamos hacer una extraordinaria para tratar este y algún otro tema que están dando vueltas”, finalizó.

