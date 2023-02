Nickel y el escenario electoral: “quiero jugar en Primera”

21 febrero, 2023

El concejal vecinalista Werner Nickel usó una metáfora vinculada al fútbol -jugar en Primera- para admitir que le gustaría ser candidato a intendente. “El que me conoce sabe que soy futbolero. Los chiquitos arrancan escuelita, después hacen inferiores y siempre tienen el sueño de jugar en Primera algún día. Y por supuesto que a mí, que ya ocupé varios cargos y tengo muchos años en el partido, me gustaría, pero no lo tengo que definir yo. Hay que tener en cuenta el bien común y lo mejor para el partido; estaré en el lugar que me toque”, sostuvo.

“Hay que ver qué quiere Carlos (Sánchez), cuál es su idea. Pero el vecinalismo está tranquilo, a diferencia de otros partidos se ha logrado contar con tres, cuatro nombres que podrían ocupar el cargo de intendente y eso es una ventaja sobre el resto, que tiene que ver con la gente que se ha ido acercando, que ha tenido la posibilidad de ocupar cargos públicos, de acompañar una gestión, haciendo experiencia. Ya llegará el momento en que el Movimiento Vecinal, quizá en no mucho tiempo más, defina esta situación”, aseguró el edil, que fue también secretario de Seguridad.

“La oposición se pasa de rosca”

En torno a sus expectativas en el año legislativo que se inicia, advirtió que “estará cargado de tintes políticos; esperemos que el fragor de la campaña no nos haga perder de vista el eje y el objetivo del Concejo. Sobre todo a nosotros, que como concejales del oficialismo, tenemos que acompañar los actos de gestión. Venimos de varios años complicados, porque han cambiado mucho las formas. Se están viendo en el ámbito local chicanas y cosas que uno veía como más comunes en otras instancias; se antepone a veces la camiseta política por sobre el interés público y cuando es así no me gusta. Por eso no tenemos que olvidarnos cuál es el rol propio del concejal y para qué estamos. Si bien una de las funciones es monitorear las acciones del Ejecutivo, a veces la oposición se pasa de rosca, pretende gobernar desde el Concejo o entorpecen la gestión, que no está bueno”, cuestionó.

Entre sus pendientes, se definió por “trabajar con el tema de menores; estamos terminando un verano que, sacando algún hecho puntual, va a ser positivo, sin cuestiones por lamentar, y dentro de la normalidad ante la cantidad de gente que nos ha visitado. Y en este sentido mi mirada, más allá de que soy de acompañar a los jóvenes más que de imponerles límites, es que hay que seguir buscando dar herramientas normativas que les garanticen salidas tranquilas y que vuelvan sanos y salvos a casa. Ese va a seguir siendo un objetivo para este año”.

Y en cuanto a lo partidario, consideró que “hay que seguir trabajando en el desarrollo de la juventud y seguir acompañando a Carlos (Sánchez), y reflexionar sobre lo que se ha logrado en Tres Arroyos en estos últimos más de 20 años, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasa en la política nacional y provincial, con esa grieta siempre latente y las peleas internas, mientras nosotros no tenemos aspiraciones a cargos y solo nos ocupa lo que necesitan los vecinos”.

