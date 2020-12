Nico David presentará el 14 de diciembre el videoclip junto a Javier Calamaro

El artista y productor musical Nicolás David presentará el 14 de diciembre el videoclip de “Instinto”, realizado junto al reconocido Javier Calamaro.

“Era una deuda pendiente que tenía del año pasado y por la cuarentena y toda la revolución que se generó de quedarnos en casa me senté a producir mis propias canciones y de ahí sale este tema. Lo llamo a Javi y le digo que me dé una mano a ver si le gustaba, se copó enseguida y empezamos a vivir una experiencia increíble”, contó a LU 24.

Recordó que previamente había intentado hacer algo similar con amigos pero por cuestión de tiempos no se pudo lograr.

“De esa canción me mandó nueve versiones distintas para que elija la que quiera, lo mismo hizo con el video, el que estamos editando para estrenarlo el 14 de diciembre a través de Youtube e Instagram”, afirmó.

Además, destacó la figura de Calamaro al expresar que “en el ambiente de la música es difícil encontrar a una persona con tanta trayectoria y tan simple”.

En 2019, David fue el productor de los shows que Calamaro hizo en Tres Arroyos y San Cayetano. En ese sentido, dijo que “pegamos buena onda, vivimos dos días a full, charlamos mucho. Se generó un relación muy linda”.

Sobre “Instinto” explicó que cada uno grabó en su estudio y Franco Cuello realiza el trabajo de edición.

Finalmente, comentó que existe la posibilidad de convocar a otros artistas ya que cuenta con una lista de 8 temas más.

