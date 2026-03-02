Nicolás Felipe: “El concurso de Echegoyen fue una fiesta que nos permitió estirar la temporada” (audio)

Fin de semana perfecto en Claromecó con el Concurso del Club Recreativo Echegoyen. Nicolás Felipe, Director del Ente Descentralizado dijo “fue una fiesta, que nos permitió estirar un poquito más la temporada, no tenemos un número exacto de la cantidad de turistas que llegaron, pero estamos seguros de que nuestra playa explotó de gente”.

“La mayoría de los pescadores se quedaron y decidieron salir hoy de nuestra Villa Balnearia”, aseguró.

Por otra parte, a modo de balance contó “la temporada fue muy positiva, el clima acompañó y muchísima gente eligió Claromecó para vacacionar, nuestra preocupación fue el bajo porcentaje de consumo”.

“Luego de la Fiesta Provincial del Trigo, empezaremos a planificar Semana Santa”, concluyó.

