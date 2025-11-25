Nicolas Jensen sobre las inversiones inmobiliarias en Tres Arroyos (audio)

25 noviembre, 2025 4

El mercado inmobiliario local ofrece variedad al momento de decidir invertir en el rubro.

Al respecto, Nicolás Jensen, martillero, dialogó con LU24 y dio un panorama sobre las inversiones en propiedades de la ciudad. Por un lado, expresó que “la gente que tiene mucho dinero invierte en negocio, propiedades en bajo precio u oportunidades”. Por otro, recalcó que “la compra de una casa o departamento para luego alquilarlo se ve mucho también”.

Consideró, además, que “no es conveniente comprar para refaccionar, porque a la inversión primera se le suma la refacción que requiere de muchos dólares”.

Con relación al campo, dijo que “es nuestro fuerte: productor agropecuario paga 9 o 10 mil dólares la hectárea, pero un industrial llega a pagar hasta 12; también es posible que un vecino quiera adquirir el terreno aledaño”, puntualizó.

