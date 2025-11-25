Nicolas Jensen sobre las inversiones inmobiliarias en Tres Arroyos (audio)
El mercado inmobiliario local ofrece variedad al momento de decidir invertir en el rubro.
Al respecto, Nicolás Jensen, martillero, dialogó con LU24 y dio un panorama sobre las inversiones en propiedades de la ciudad. Por un lado, expresó que “la gente que tiene mucho dinero invierte en negocio, propiedades en bajo precio u oportunidades”. Por otro, recalcó que “la compra de una casa o departamento para luego alquilarlo se ve mucho también”.
Consideró, además, que “no es conveniente comprar para refaccionar, porque a la inversión primera se le suma la refacción que requiere de muchos dólares”.
Con relación al campo, dijo que “es nuestro fuerte: productor agropecuario paga 9 o 10 mil dólares la hectárea, pero un industrial llega a pagar hasta 12; también es posible que un vecino quiera adquirir el terreno aledaño”, puntualizó.