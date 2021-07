Nicolás Kreplak asumió como ministro de Salud bonaerense

Tal como adelanto en conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof le tomó juramento como ministro de Salud a Nicolás Kreplak. El cambio en el gabinete se da tras la confirmación de la postulación como legislador nacional del actual titular de la cartera, Daniel Gollan, quien ya está metido de lleno en la carrera electoral.

Al momento de la jura, el flamante ministro de Salud, le habló a Kicillof: “Es un honor, un orgullo poderte acompañar. Todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires tenemos que agradecerte por todo lo que hiciste por nuestro pueblo. Que confíes en mí es un orgullo enorme”.

Asimismo, se refirió a Gollán: “Me toca reemplazar a un amigo, compañero, referente. Una de las personas más nobles que conozco, que tiene un doctorado en fortaleza y en espíritu. Un maestro sabio, prudente, generoso”, y remató: “Va a ser no solamente un enorme candidato sino que estoy seguro que va a tener una función destacadisima en el Congreso de la Nación para que sea una patria más justa”.

Por último, dijo Kreplak: “Me toca trabajar en un equipo con un Gobernador que conduce con mucha claridad y con un grupo de compañeros y compañeras que me siento como en casa, hay mucha hermandad y solidaridad. Durante este año y medio que nos tocó una etapa muy difícil, nunca me sentí solo. Siempre nos acompañaron”, y agregó: “En este momento tan duro solo podíamos tener generosidad y se logró con creces. Quiero agradecer a mí familia en particular. Tener a la familia que nos acompañe es un orgullo, muchísimas gracias. Vinimos desde la militancia que trata de tomar sueños de otras épocas. No somos nada individualmente somos todos compañeros, algunos ya no están. Muchas gracias a todos y todas”.

A su turno, Kicillof manifestó: “Quiero agradecerle a Daniel Gollan que todavía está en funciones pero mañana asume Nicolás Kreplak. Ha desempeñado una función totalmente comprometida en medio de la situación sanitaria más complicada de nuestra provincia”, manifestó el mandatario provincial.

Al mismo tiempo, aseguró que durante la pandemia de coronavirus “sin Daniel hubiese sido casi imposible hacer lo que hicimos. A partir de mañana Daniel va a ser parte del comité de expertos, creo que no hay persona más calificada”.

En ese sentido, Kicillof manifestó que “es uno del puñado de personas que más entienden y que va tenido más contacto estrecho con la pandemia. Va a presidir de manera honoraria el comité de expertos”.

“Vamos a necesitar contar con sabiduría y conocimientos aún cuando le toque ser candidato ya después diputado nacional. Me llena de orgullo y emoción”, añadió el Gobernador bonaerense.

De esta manera, quedó confirmada la salida de Daniel Gollan del gabinete de Axel Kicillof para encarar la campaña política de cara a las elecciones legislativas de este 2021. La lista del Frente de Todos en territorio bonaerense es encabezada por Victoria Tolosa Paz y en segundo lugar se ubica el sanitarista que a partir de ahora formará parte del comité de expertos en la provincia de Buenos Aires.

