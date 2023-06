Nicolás Santángelo: entre la geografía, la docencia y la aventura

3 junio, 2023

Nicolás Santángelo es docente de geografía, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Después de trabajar durante varios años en las escuelas, decidió cambiar de rumbo y este sábado, en el marco del día mundial de la bicicleta, dialogó con LU 24 y contó su historia: “soy docente de geografía y trabajé durante 7 años en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Había hecho algunos viajes a dedo y después empecé, a fines de 2020 desde Mar del Plata hasta Bariloche en bicicleta. En ese viaje pasé por Claromecó, por Copetonas y ahí nació el gusto de viajar en bicicleta, más allá de que siempre fue un medio de transporte cotidiano. La equipé con lo que pude y arranqué a hacer otros viajes, hoy voy por el tercero”.

Geografía sobre ruedas

Para Nicolás no sólo es andar en bicicleta y recorrer lugares, sino que según nos contó: “articulo andar en bici con la enseñanza y la divulgación de la geografía. Lo hago compartiendo datos a través de las redes sociales y voy hacia las escuelas de las ciudades o pueblos dónde voy recorriendo. Tengo mapas y una pelota inflable que es un globo terráqueo para poder enseñar.”

Los pro y contra de esta aventura

A su vez, expresó sobre las ventajas y desventajas de esta aventura que viene realizando ya hace tiempo y reconoció: “te quita los cariños y las amistades que uno desarrolla en la cotidianidad de la vida citadina. Pero no se pierde en sí, sino la rutina. Se gana conocer otras personas y encontrarse en situaciones inimaginables que a mi particularmente me gustan mucho como el ofrecimiento de la gente de agua caliente o un lugar para dormir.”

Las redes sociales y una respuesta positiva

Estar alejado no le deja de permitir a Nicolás estar conectado. Todos sus logros, anécdotas e historias las cuenta en sus redes sociales. Y acerca de esto, enfatizó: “yo me voy un poco de la sociedad, pero al mismo tiempo estoy conectado. Me gusta mucho compartir lo que hago, ya que encontré la mejor forma de compartir los paisajes de lo que he aprendido y vivido. Por suerte la respuesta ha sido muy positiva y me da mucha energía.”

Para conocer más sobre esta interesante aventura de Nicolás y su bicicleta, se puede acceder al Youtube, Instagram o Facebook cómo: Pedaleando territorios

Volver