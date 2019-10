Niky Ambrosius renunció a la CELTA

El empresario Nicolás Federico Ambrosius, titular de la Cooperativa eléctrica de Tres Arroyos desde principios de la década del 2000, renunció hoy a la presidencia de la entidad, por cuestiones netamente personales.

La Cooperativa está a punto de realizar su Asamblea de Delegados, en la cual, entre otros temas se renuevan autoridades por finalización de mandato y diferentes motivos.

También renunció el Dr. Alberto Foulkes, quien era Secrertario del Consejo de Administración.

Brevemente, Ambrosius dijo a LU 24 que “Otras actividades empresariales me complicaron demasiado, y no quiero perjudicar más a nadie. Y menos a la CELTA su gente que tanto cariño me ha dado”.

El presidente durante casi 20 años, entendió también que ha sido un ciclo cumplido y hay que dar posibilidades a otro segmento de la dirigencia.

ASAMBLEA

Para el 8 de noviembre, la Cooperativa ha convocado a Asamblea de Delegados, la que considerará la memoria, el balance y el cuadro de resultados del último ejercicio. También se renovará el Consejo de Administración.