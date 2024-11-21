Ninguno para Tres Arroyos: El Gobernador envió, 210 pliegos judiciales a la legislatura
Kicillof envió a la Legislatura 210 pliegos para designar jueces en cargos vacantes en la Provincia. Ejecutivo intenta ir destrabando la demanda que tiene la Justicia para cubrir cargos en distintos departamentos judiciales bonaerenses. En este caso, ninguno es para Tres Arroyos.
Hasta ahora ingresaron en dos tandas. Primero 192 y luego un refuerzo de otros 18, de los cuales se habían rotulado a última hora solo 106.
Esos pliegos ingresados serán analizados por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado y cada uno de los postulantes se someterá a una evaluación de los integrantes de dicha comisión. Los dictámenes deben ser aprobados de manera unánime por los Senadores para que se apruebe el pliego.
En septiembre pasado, el ministro de Justicia había anticipado el envío de otro paquete de pliegos, luego de la aprobación de 186 nombramientos en dos tandas.
Con esta nueva tanda de pliegos, de los cuales hasta el momento ingresaron 106 de los 210, el gobernador Axel Kicillof busca saldar uno de los reclamos históricos de la justicia bonaerense. Falta, pero se comenzó a dar un importante paso.
Este es el listado de los 106 pliegos judiciales ingresados hasta el momento en la Legislatura.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA – LANÚS.YANINA VANESA ESTEVEZ.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA – LANÚS, SEDE LANÚS. DRA. CLAUDIA VERÓNICA RICARDO.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA – LANÚS, SEDE AVELLANEDA.DR. LUCAS NAHUEL MORAN.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE OLAVARRÍA. DR. MARCELO ADRIÁN DOMINGUEZ.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL PARTIDO DE GENERAL ALVEAR DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DRA. MARIA VIRGINIA PAOLTRONI.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DR. MARCOS FEDERICO GARCIA ETCHEGOYEN.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DR. BERNARDO JUAN CECILIO FERNANDEZ DE VILLEGAS.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE TANDIL. DR. MARTÍN OSCAR VICECONTE.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL. SEDE TANDIL.DR. SEBASTIÁN MANUEL SARDE.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE OLAVARRÍA.DR. CHRISTIAN MARCELO BENÍTEZ.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DRA. SANDRA VIVIANA ADORNO.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE TANDIL.DR. GUSTAVO ADRIÁN IACARUSO.
- DEFENSOR/A GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DRA. FABIANA PAOLA VANNINI. MENSAJ
- JUEZ/A DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DR. ALBERTO ANTONIO MANZI.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DR. PATRICIO JAVIER LOMBARDI.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DRA. MARÍA LAURA BERTERREIX.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA.DR. CHRISTIAN ALBERTO YESARI.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. JUAN MARTÍN ENZAGARAY.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. JUAN PAULO GARDINETTI.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES, SEDE MAR DEL TUYU.DRA. JACQUELINE LOURDES BARBIERI.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES.DR. EMILIANO JAVIER LAZZARI.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. SANTIAGO FRANCISCO CREMONTE.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN.DR. RAFAEL FEDERICO DI TOMASSO.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN. DRA. MARÍA FABIANA PATIÑO..
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN. DR. JUAN LEOPOLDO SINGLA.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. SOLEDAD EMMA GASPARINI.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. SOLEDAD MARIANA VIEGAS.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. RICARDO ANDRÉS TRIPALDI.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DRA. PILAR SAGASTUME.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. PABLO ERNESTO LAGO.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. RAMIRO MARCELO HERNÁN LARRAÑAGA.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. LUIS OSCAR ROMASZCZUK.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. PEDRO LEONARDO ROMANO.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. KARINA ELIZABETH SANTILLAN.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. AGUSTÍN MARANO.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. IGNACIO ALBERTO TROTTA.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. MAGALÍ RAQUEL LOVOTTI.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. MARINA VIVIANO HIDALGO.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DRA. CLAUDIA GABRIELA TABACMAN.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. FEDERICO CARRILLO.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. SEBASTIÁN ALEJANDRO GRYS.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. MARÍA GUILLERMINA LUQUE WICKHAM.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. SABRINA MARTA MAROTTA.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. ROBERTO DANIEL PUCCI.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JOSÉ MIGUEL REYNOSO.
- SOLICITA PRESTACIÓN DE ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ/A DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. MARÍA FERNANDA ARRINDA.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. PATRICIA LORENA BARRIENTOS.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. MARÍA FERNANDA ANAYA.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JONATHAN RENÉ BARRAUD.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. LUCIA COPERTINO.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. SEBASTIÁN CARLOS DE CESARE.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. GEORGINA MARÍA RETAMALES.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. MATÍAS MANUEL OCAMPO.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JAVIER EZEQUIEL VIGNOLO.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. EDUARDO ESTEBAN MAGOJA.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. NATALIA PAZZANO.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. LEONARDO SCHUHMANN..
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. FERNANDO GUSTAVO FERNANDEZ.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. LEANDRO ARIEL PATETTA.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. ROMINA FLORENCIA PELLEGRINO.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. SERGIO FERNANDO ZARATE.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. LUCÍA LAPORTE.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA IRENE MARCHIANA.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. GASTÓN EDUARDO PARRA.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. GERMÁN EMANUEL PETTOELLO.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA DEL MILAGRO BALIERO.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. MIGUEL AGUSTÍN JAUREGUI.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES. DR. PABLO ALEJANDRO BALDASSINI.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. LEANDRO JULIO ENRIQUEZ.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA EUGENIA RIJAVEC.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES. DR. MATÍAS EZEQUIEL LATTARO.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. JUAN ANTONIO REPETTO.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. AGUSTINA RUSSI.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. MARTÍN HERNANDO CHERUBINI.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. GABRIELA ANDREA ROSSELLO.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO. DRA. MARIANA SOLEDAD SCHEMBERGER.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. SEBASTIÁN OSCAR BISQUERT.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. MARÍA SILVANA BEATRIZ BONINI.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. FERNANDO JESÚS GONZALEZ.
- FISCAL GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MARTÍN EZEQUIEL VISCOVICH.
- DEFENSOR/A GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. JONATAN LAY.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. CINTIA VALERIA GIRARD.
- JUEZ/A DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. HUGO ALBERTO LLADÓ.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. ELIANA ASSALONE.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MARCELO ÁNGEL BALLABRIGA.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MAXIMILIANO RUBÉN GOMEZ.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. NATACHA SOLEDAD SCOPELLETI.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. CARLA NATALIA FERNANDEZ.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. ELIZABETH ALEJANDRA GAITAN.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. IGNACIO GALLO.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. DIEGO DAVID GRECO.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. MARÍA JOSÉ PAPARONE.
- JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. ANALÍA VERÓNICA REYES.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. JUAN MANUEL BOTTA ARAMBURU.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. MARÍA DE BIASE.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. LUCAS TOMÁS DOLAN.
- DEFENSOR/A OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. JAVIER FERNANDO FARULLA VAAMONDE.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. EDGARDO RUBÉN BARTOLOME ALEMAN.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. LEANDRO NAHUEL JOANDET.
- JUEZ/A DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGEZ.DR. EDGARDO PABLO MOLINS.
- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ.DR. CARLOS MARTÍN BORGNIA.