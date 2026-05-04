Niño desaparecido en Corrientes: activaron el Alerta Sofía

4 mayo, 2026 56

Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, fue visto por última vez este domingo al ausentarse de su domicilio, en Corrientes, junto a su padre, Josias Santos Regis.

Las autoridades activaron el Alerta Sofía para dar con el paradero del menor, por lo que cualquier información útil sobre su paradero debe comunicarse a la línea 134 de manera gratuita y anónima.

El niño tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca. La última vez que lo vieron vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable.

Según trascendió, la desaparición del niño sucedió luego de que su padre, de nacionalidad brasilera, atacara a tiros a un grupo de personas en la localidad de Esquina. Producto del ataque, el dueño de la vivienda, un hombre de 47 años resultó herido.

¿Qué es el Alerta Sofía y cómo funciona?

El Alerta Sofía es un sistema de emergencia diseñado para la búsqueda de menores de 18 años desaparecidos en situaciones de extrema urgencia, cuando se presume que están en grave peligro.

Se activa exclusivamente en situaciones de máxima gravedad, cuando las autoridades determinan que la persona desaparecida corre un riesgo inminente y que su localización requiere el apoyo inmediato de la comunidad.

Una vez que se activa, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), coordina la difusión de la información del menor desaparecido a través de múltiples canales:

Dispositivos móviles: mensajes de alerta a teléfonos celulares en un área geográfica determinada.

Medios de comunicación masiva: anuncios en radio y televisión.

Correo electrónico: envío masivo a organismos gubernamentales y ONGs especializadas.

Redes sociales: Facebook, en colaboración con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), muestra la alerta en los muros de los usuarios ubicados en la zona donde ocurrió la desaparición.

El sistema fue bautizado como Alerta Sofía en homenaje a Sofía Herrera, quien desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego.

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