Nirvana Damiani habló de la vuelta del básquet y del match frente a Quilmes por el Ciudad

23 julio, 2021 Leido: 69

La entrenadora de la primera división del Club de Pelota, Nirvana Damiani, habló con LU24 y se refirió a la vuelta del básquet y el partido frente a Quilmes que otorga un lugar en la semi del Torneo Ciudad de Tres Arroyos el 4 de agosto, frente a Costa Sud que espera.

“Estamos un poco ansiosos y entusiasmados, luego del parate que fue traumático, pero al poder volver a jugar y a entrenar le hizo muy bien al equipo. Volvieron todos los jugadores. Renovamos energía y nos enfocamos en el partido frente a Quilmes, que es el primero y decisivo porque se define un lugar en la semifinal”, expresó.



Además contó que están entrenando fuerte, “agregamos un estímulo más por semana, esperando el 4 de agosto de local frente a Quilmes. Siempre es difícil enfrentar a Quilmes, no hay que subestimar a ningún equipo, esperemos hacer uso del equipo largo que tenemos, apostar a las rotaciones, a la acción colectiva. Si alguien se destaca individualmente es con la ayuda de sus compañeros…les inculco que sin un equipo es difícil seguir adelante. Esperemos que sea un lindo partido, Quilmes siempre da batalla, estamos contentos esperando que llegue la fecha”.

“Cuando comencé a entrenar a la Primera masculina fue distinto, no te lo niego, obvio que físicamente ya que el femenino es más lento, hay tanto respeto de parte del equipo, que se hizo más llevadero. A los chicos no les costó tanto, yo pensé que les iba a ser más difícil, al principio fue raro pero todo salió bien…ya ni me acuerdo que fui la primer técnica mujer de primera que causo tanto revuelo. La relación es profesional y el ambiente de trabajo es buenísimo. Son responsable y respetuosos, eso facilita el trabajo. Tengo un carácter difícil, hubo tonos de voz fuerte, pero se resolvió de la mejor manera (dijo nirvana riendo) siempre me pongo en el lugar de ellos porque soy jugadora y se por lo que están pasando”, agregó.

Sobre el final dijo: “Nos quedó un partido interesante, para después del parate, estamos bien y lo haremos de la mejor forma posible. Siempre con la buena voluntad que esto continúe ya sea competencia larga o corta y a esperar el 4 de agosto”.

