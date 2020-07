No abren las calesitas: “Le pido disculpas a la gente. Es una sorpresa la noticia”

Luego que ayer se diera a conocer que finalmente las calesitas no fueron habilitadas para funcionar a partir de este fin de semana en Tres Arroyos, Luciano Zarza, propietario de la calesita ubicada en la Plaza del Árbol, pidió disculpas a la comunidad y se mostró sorprendido con la novedad.



“He recibido la mala noticia a través de la radio, de que no se podrían abrir las calesitas. Capaz que faltó alguna firma del municipio, no sé. Es una sorpresa, pero confío en que el municipio dé respuesta a la situación”, sostuvo.

Luciano agregó: “Le pido mil disculpas a la gente y confiamos en el intendente y las autoridades en que nos considere y apruebe el protocolo”, dijo.

Osmar: “Esperemos que en una semana podamos reabrir”

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, el otro calesitero de la ciudad, Osmar Giorda, deseó que “en una semana podamos reabrir” y también pidió disculpas por “haber divulgado una noticia que era nuestro deseo sin la autorización del Ejecutivo municipal”. Asimismo, indicó que “teníamos el sí de los concejales pero no la autorización de la autoridad sanitaria”.

El texto completo es el siguiente:

“Querida gente no podemos abrir aun. Nosotros teníamos una gran expectativa pero la última palabra la tiene el Ejecutivo. La verdad que teníamos el sí de los concejales pero no la autorización de la autoridad sanitaria. Nosotros teníamos ganas de trabajar con poca gente y con un protocolo estricto pero esperemos en la semana nos visiten y nos den el sí para la semana que viene. Por lo tanto pedimos perdón por haber divulgado una noticia que era nuestro deseo sin la autorización del Ejecutivo municipal. Esperemos que en una semana podamos reabrir. Ellos decidirán entonces. Los quiere mucho y pide mil disculpas Osmar y Luciano que se habían ilusionado e ilusionando a los chicos a que volvíamos hoy pero ustedes deben comprender que nosotros debemos tener el sí del Ejecutivo. Mil y miles de disculpas de Osmar”.

Fhurer: “La Provincia contestó que no”

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer expresó que “en ningún momento se autorizó a los calesiteros” a trabajar. En ese sentido, dijo que “uno me entregó un protocolo y como corresponde en todos lados se eleva a la Provincia y me contestaron que no”.

“Más que evaluarlo y no decirles otra cosa, porque no tuvimos otro diálogo, en ningún momento se habilitó las calesitas”, agregó el funcionario.

“No están habilitadas como no lo están los juegos públicos o los lugares de esparcimiento, hamacas y demás. No se pueden aglomerar chicos en ningún lugar”, remarcó el secretario.

