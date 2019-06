“No creemos en la grieta”, la reacción del MV tras la confirmación de Sánchez

Tras la confirmación del intendente Carlos Sánchez de ir otra vez como

El texto publicado

Hoy estuvimos presentes en la entrega floral del acto oficial por el nuevo aniversario del General Martín Miguel de Güemes.

En el mismo, Carlos anunció su candidatura porque una vez más, creemos que este grupo, con él a la cabeza, puede seguir gestionando por Tres Arroyos. Porque con autocrítica, responsabilidad y compromiso creemos que podemos seguir haciendo mucho más.

Creemos en el CRESTA, creemos en el Parque industrial, en el polideportivo, en la planta de reciclado, en el Hospital, en el Centro Cultural, y creemos en nuestros vecinos, en nuestros emprendedores y en todos nuestros trabajadores.

No creemos en la grieta ni en el odio porque cuando el único interés es nuestro distrito, no hay ideología que censure la posibilidad de hacer por Tres Arroyos.

Por eso, los invitamos a sumarse, a que trabajemos juntos por nuestro distrito.

Nosotros, elegimos Tres Arroyos. Hoy, y siempre.