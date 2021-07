No cuajó la idea de una propuesta vecinalista provincial: qué hizo cada partido

15 julio, 2021 Leido: 118

La publicitada opción de un vecinalismo bonaerense amalgamado y confluyendo en una lista en las elecciones legislativas quedó en el camino. Mientras un importante número de representantes distritales del espacio optó por mantener su sello y jugar con boleta corta, como el Movimiento Vecinal, que mantiene esa tradición en Tres Arroyos, algunos inscribieron su espacio en frentes que tienen proyección provincial y nacional.

En efecto, el foro que en Necochea reunió a intendentes, referentes y exjefes comunales y que pareció ser la antesala de un amplio acuerdo electoral, sólo es una anécdota de un intento de unidad que fracasó. Entre aquel encuentro a principios de marzo y el cierre de listas que se completará en una semana hubo avances y retrocesos en distintas negociaciones.

A fines de 2020, los jefes comunales autodefinidos independientes por no responder ni al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio parieron Buenos Aires Primero, un movimiento vecinal que se propuso desafiar a los partidos tradicionales y con una agenda municipalista que salió a la cancha con una plataforma política que proponía reformar la Ley Orgánica de las Municipalidades, dotar de más autonomía a los municipios, implementar la boleta única y elevar a once el número de secciones electorales. En el caso de Carlos Sánchez, el intendente tresarroyense, se sumó a algunas iniciativas pero no participó de la conformación de ese espacio común con intenciones electorales.

El espacio, que sigue funcionando como foro pero no avanzó como herramienta electoral, lo integraban Carlos Belvilacqua (Villarino), Guillermo Britos (Chivilcoy), Sergio Bordoni (Tornquist), Juan Nosetti (Salliqueló), Cecilio Salazar (San Pedro) y Arturo Rojas (Necochea).

De cara a la contienda electoral, el espacio quedó dividido. Con excepción de Salazar -que en el marco del acuerdo entre el Partido Fe, que él preside a nivel provincial, y el Frente de Todos jugará con el sello oficialista- la mayoría de los intendentes llegan a las PASO con propuestas vecinalistas. Bevilacqua competirá con Acción por Villarino; Britos, con Primero Chivilcoy; Nosetti, con Unión Vecinal Salliqueló; Rojas, con Nueva Necochea, y Sánchez lo hará como es habitual con el Movimiento Vecinal de Tres Arroyos. Hasta el cierre de esta nota, publicada por la revista digital Letra P, no se había podido confirmar cómo participará de la elección Bordoni, quien en 2019 logró la renovación de su mandato alineado con Juntos por el Cambio, pero en 2020 se alejó del frente.

Volver