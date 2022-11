No difundirán más informes de COVID-19

25 noviembre, 2022

A partir de este viernes, y ya recibiendo los últimos datos sobre la situación Covid-19 en nuestro distrito, desde la Secretaría de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos se dispuso no difundir en forma semanal el informe, dado que la condición epidemiológica no amerita información particular.

El último reporte informa que no se registran casos activos. Las 30 muestras de PCR recibidas arrojaron resultado negativo.

Desde el inicio de la pandemia se detectaron 12.669 casos de coronavirus, se recuperaron 12.376 pacientes, fallecieron 293 personas y se descartaron 27.041 muestras.

