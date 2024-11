No entró al Concejo el pedido de Chiquette

28 noviembre, 2024 1.152

Todo hace suponer que Bruno Chiquette propondrá al Municipio habilitar un lugar bailable en un predio privado.

Los impedimentos para hacerlo en tierras del Vivero, aceleraron el trámite para descartar ese lugar y buscar tierras no públicas.

El Concejo Deliberante, en estos casos no tendría injerencia.

Si hace el pedido, sería el Ejecutivo el que tiene las facultades para reunir los elementos que se le exigirán para habilitarlo por Decreto.

O no. Podría compartir la responsabilidades con el Legislativo.

