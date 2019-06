No era jubilado el hombre que se descompensó el sábado: “Fue error del telefonista”, dijo Pizarro

“Fue un error del telefonista del hospital que entendió que el hombre que se descompensó era jubilado, por eso lo derivó a Vittal”, dijo el Director del Centro municipal de Salud, Javier Pizarro, en referencia al caso del hombre que sufrió un descompensación en la cena del Centro de Jubilados y Pensionados el sábado pasado. “Vamos a rever este tema para que no vuelva a ocurrir”, manifestó a LU 24 el Dr. Pizarro.



El hombre en realidad no era jubilado sino que es un trabajador de Molinos Tres Arroyos y está afiliado a OSDE, y en ese momento se encontraba en la cena del Centro de Jubilados y Pensionados cuando tuvo la descompensación, de ahí llegó la confusión porque al pensar que la entidad pedía una ambulancia, el telefonista creyó que era para un jubilado de PAMI.

Pizarro explicó que “los interrogatorios están protocolizados, cuando se implantó el sistema SAME en Tres Arroyos y se hizo una capacitación el sistema SAME también incluye un montón de preguntas que entiendo a veces la gente se molesta y cuestiona porque se le hace tantas preguntas. Así se categoriza el grado de emergencia y son preguntas que se hacen de rutina y también se pregunta si tiene algún tipo de cobertura social. Evidentemente hubo una falla, no se chequeo si era afiliado, obviamente que en el grado de descompensación no lo ha manifestado que tenga OSDE, alguien ha dicho que era jubilado y por ese motivo fue derivado a Vittal”.

“Pedimos a la población que en casos así reitere el llamado porque lo que ha ocurrido en este caso es que fue derivado por el telefonista del hospital a Vittal y él se desentendió completamente del asunto”, agregó.