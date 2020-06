No es necesario firmar comprobantes de pago con tarjetas de débito o crédito

10 junio, 2020 Leido: 50

La Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra recordó que esta es una de las medidas adoptadas para reducir el contacto físico y el tiempo de cobro para resguardar la salud.

Los consumidores que realicen pagos con tarjetas de débito o crédito sólo deberán validar su identidad presentando su DNI, ya que no es necesario que firmen los comprobantes de pago, recordó la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc).

En ese sentido, la Cámara informó que las empresas del sector tomaron medidas para reducir el contacto físico y el tiempo de cobro para resguardar la salud ante las medidas de distanciamiento adoptadas para reducir el contagio de Covid-19.

“Con esta medida, se busca cuidar la salud tanto de compradores como de cajeros y comerciantes. Es una pequeña contribución para evitar la propagación del coronavirus”, afirmó el director ejecutivo de Atacyc, César Bastien, en un comunicado.

De este modo, la firma del cupón no será necesaria luego de abonar cualquier importe y no podrán aplicarse topes a esta medida.

“Es importante recordar que si la transacción se realiza con una tarjeta y una terminal Contactless, no hay necesidad de entregar la tarjeta, solo se la aproxima a la terminal y se realiza el pago”, agregó Bastien.

La decisión de no pedir la firma del cupón ante una compra con tarjeta fue tomada a finales de marzo por Prisma Medios de Pago y First Data, empresas encargadas de procesar los datos de Visa y MasterCard, respectivamente, a los comercios.

