“No es un aporte que pueda servirle al presupuesto”, expresó Cittadino

19 diciembre, 2019 Leido: 51

La Presidenta del Bloque del Movimiento Vecinal, Claudia Cittadino, dijo que fue una sorpresa la contrapropuesta de Juntos por el Cambio porque apareció luego de que se decidiera la fecha para tratar el Presupuesto municipal, que será este lunes, por lo que ya no puede haber modificaciones.



“Hay una parte que habla de algunas propuestas que son entendibles y que ya están contempladas porque también las planteó el Frente de Todos como es la modificación de la partida para discapacidad, el Plan de Viviendas y otras cosas; pero por otro lado es la demagogia es poner como primer punto disminuir el sueldo al 50% los cargos políticos”, indicó.

Y agregó: “Son los que llevan adelante las políticas públicas que aplica la Municipalidad de Tres Arroyos y que cuando uno los compara con otros municipios son sueldos buenos, pero es gente que trabaja todos el día por Tres Arroyos y que además pone en juego su patrimonio porque está expuesto al Tribunal de Cuenta a pagar con su propio patrimonio algún error que pueda cometerse que muchas de las veces es involuntario”.

“Es demagogia con los cargos políticos, no es brindar un aporte constructivo, no es un aporte que pueda servirle al presupuesto, no es un aporte que pueda servirle a la Municipalidad de Tres Arroyos. La verdad que estoy un poco enojada y molesta por la manera que se hizo esto. Primero lo hicieron por los medios y después pasaron la propuesta a los bloques”, declaró la edil.

Por otro lado mencionó que cuestionaron la Secretaria de Salud “pero cuando expliquemos el presupuesto vamos a decir exactamente cuánto quedó la administración de Cambiemos debiéndole al hospital municipal. Realmente simplificar esto a bajar un porcentaje de sueldo, hablar de la pauta publicitaria a mí me parece poco serio”, sentenció.

Volver