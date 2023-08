¿No estamos solos? Mario Vaini y su experiencia con seres extraterrestres

13 agosto, 2023

El vecino Mario Vaini habló sobre los seres extraterrestres, “los hermanos mayores” como los denomina en un diálogo con LU 24, este domingo, al ser consultado en referencia a las recientes declaraciones de un militar estadounidense que declaró bajo juramento sobre avistajes de objetos voladores no identificados.

La posible existencia de vida extraterrestre volvió a discutirse en las últimas semanas tras las declaraciones del ex piloto y miembro de la inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, David Grusch. Bajo juramento ante una Comisión del Capitolio dijo que el gobierno estadounidense tiene en su poder naves no terrestres y también restos de seres no humanos.

Dio a conocer el tratamiento periodístico que se dio en diversos casos de quienes vivieron diversas experiencias, y citó el caso del cerro Pajarillo en Córdoba que fue motivo de análisis por parte de enviados de Estados Unidos, que llevaron muestras del sitio las que nunca fueron informadas.

También se manifestó sobre el observatorio que se está haciendo en la provincia de Neuquén, y de los portales existentes, como los de Capilla del Monte y Mendoza, donde el propio Vaini disertó al respecto y obtuvo testimonios de filmaciones de las llamadas naves nodrizas. “Este cambio que estamos observando en el planeta, en lo climático se va a incrementar, y entendemos que esto tiene que salir a la luz: mucha gente se ha contactado telepáticamente con estos seres”, expresó.

“Estamos muy bajos en vibración y lo que necesitan es que pasemos a la quinta dimensión, para que no tengamos tanta maldad; ellos se sorprenden de cómo nos matamos, y si ellos hubiesen querido hubieran atacado a la tierra: los Pleyadianos están conectados con nuestro ADN”, todos no son iguales”.

Citó el reconocido caso de Ventura Maceira, vecino tresarroyense que vivió en cercanías del Parque Cabañas, entrevistado en su momento por el especialista Pedro Romaniuk, y manifestó haber tenido contacto con los extraterrestres, y sobre su presencia en Congresos de Ovniología.

