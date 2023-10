“No estamos vencidos”, afirman en el vecinalismo (videos)

23 octubre, 2023

Una vez conocido el triunfo de Pablo Garate (Unión por la Patria), en la sede del Movimiento Vecinal reflexionaron sobre el resultado electoral el intendente Carlos Sánchez, la candidata Claudia Cittadino, Mariano Hernández, quien ingresará al Concejo Deliberante, y el presidente, Miguel San Román.

Sánchez agradeció “el esfuerzo hecho por mucha gente” y dijo que “de las derrotas se aprende mucho. Si bien me tocó ganar muchas veces, en algunas perdí y tuve que rehacerme”.

Tras contextualizar la situación del país postpandemia, expresó que “al Movimiento Vecinal este ´temporal´ lo ha tomado en un momento de recambio, de transformación generacional. Todavía quedamos algunos de la vieja guardia y está viniendo una nueva camada”.

“No estamos vencidos, de ninguna manera. El MV puede reponerse y en un corto tiempo tiene otra vez la posibilidad de hacer una buena elección”, arengó.

“Voy a tratar en estos días que me faltan hasta el 10 de diciembre que Tres Arroyos no se atrase. Como responsable del Ejecutivo municipal, tengo que hacer el gran esfuerzo para que el próximo intendente tenga el camino allanado para que no tropiece con cosas que lo atrasen en el crecimiento”, remarcó al tiempo que solicitó “no tratar de trabar a quien nos ha ganado para que le vaya mal, hace muchos años que no estamos en esa”. En ese sentido, pidió inteligencia y tener fuerza para ir para adelante. “Creo que están dadas las condiciones para que más allá de este traspié, al que no estábamos acostumbrados, no se vuelvan a dar situaciones de atraso para la generalidad de Tres Arroyos. Tenemos que hacer que nuestros 28 años de gobierno municipal sirvan para que esté pavimentado el camino para el crecimiento de nuestro distrito”, concluyó.

“A mí me enseñaron que de las derrotas se aprende mucho más que de los triunfos”, manifestó, a su turno, San Román, quien recordó que “alguna vez hemos ganado una elección y no tuvimos de la oposición el gesto que tuvimos con el Intendente de ir a saludar a los vencedores. Hoy el Movimiento Vecinal dio una lección de democracia y autoridad moral para reconocer la derrota y desearle éxitos al próximo intendente”.

“El desafío es nuestro para seguir acompañando a las próximas autoridades y que esto sirva de experiencia. No le tengamos miedo a una derrota, sigamos trabajando juntos”, manifestó.

A su turno, Cittadino demandó “no dejar de participar; no abramos el partido un mes antes de las elecciones sino sigamos trabajando porque nos van a quedar cuatro concejales a los que vamos a tener que apuntalar con todo el esfuerzo para que puedan salir adelante y para que toda la gente que empezó a participar de las listas pueda volver a poner al Movimiento Vecinal al frente de los destinos de Tres Arroyos”.

“No llegamos con el mensaje, ya haremos la autocrítica que corresponde, pero hoy es para agradecer a todos los que confiaron en nosotros y se acercaron”, sostuvo.

En tanto, Hernández expresó que “vi llegar un montón de gente muy potable” y les pidió que “no abandonen”. “Esto va a ser algo difícil, pero lo tenemos que remontar. Somos gente de trabajo y honesta”, valoró.

“Entiendo que habrá una decantación natural, pero hay que estar preparados para las próximas elecciones”, finalizó.

