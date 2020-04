No están contagiados ni la esposa ni el hijo del afectado por Coronavirus en Orense.

La esposa, el hijo y un allegado cercano a la familia del vecinno de Orense con coronavirus positivo, no están contagiados por el momento. La información se desprende del parte diario dado por el Secretario de Prevención y salud. Hasta anoche, las muestras no dieron positivo. Pero si en los próximos días se agudizan los síntomas, deben volver a analizarse. La garantía estará dada cuando teerminen los 14 días de aislamiento. El personal de salud, especialmente el de Orense que fue el que lo atendió en primera instancia y los que lo trasladaron y luego los que lo trataron en el Hospital Pirovano, no requiere estudios hasta el momento, dado que ninguno ha manifestado alguna sintomatología que haga necesario enviar una muestra de hisopado.

