No habrá nuevo impuesto para el uso de las billeteras virtuales

15 septiembre, 2025 0

El Director Ejecutivo de ARBA, Cristián Girard, aclaró que “no hay un nuevo impuesto” sobre billeteras virtuales, sino que se modificó el régimen de pago de ingresos brutos para comercios con la retención de un adelanto.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Girard explicó que “no es que ahora todos los que usen una billetera virtual para comprar algo, para pagar algo, van a tener que pagar un impuesto” y negó un impuestazo.

Detalló que la medida se enmarca en el impuesto a los ingresos brutos, ya adoptado por diecinueve jurisdicciones, siendo la provincia de Buenos Aires la vigésima en adherirse.

Girard aclaró que solo se aplica a quien “recibe fondos cuando vende algo es la única y es contribuyente de ingresos brutos tiene una retención de adelanto del pago del impuesto que hace cuando termina el mes y presenta la declaración jurada”.

ARBA proporciona un listado de CUITs a los procesadores de servicios de pago, similar a lo que se hace con los bancos, que identifica a los contribuyentes de ingresos brutos.

“Todas las cuentas asociadas a esos CUITS están alcanzadas por esas retenciones. Ahora, si vos no sos contribuyente de ingresos brutos, no estás en ese padrón. Por lo tanto, no va a haber ninguna novedad con relación al uso de tu billetera virtual”, añadió.

Respecto a las transferencias personales, si un contribuyente de ingresos brutos en el padrón recibe una transferencia, se le aplicará una retención sin importar el motivo, “igual que te pasa con las retenciones bancarias”. Para mitigar esto, ARBA creó “un régimen simplificado para monotributistas, donde hay 1.300.000 monotributistas adheridos que no están incluidos en los padrones, es decir, no tienen ninguna retención”.

El objetivo principal de esta medida, según Girard, no es recaudatorio: “La idea es que esto nos dé más que nada información, no tanto recaudación para poder formalizar a través de controles este mecanismos inductivos, no tiene un fin recaudatorio ni de control de la evasión”.

Añadió que, en principio, “tiene impacto neutro” en la recaudación, ya que lo que se recaude por esta vía se deja de recaudar por pagos directos, y “si las ventas no aumentan, el impuesto no va a aumentar”.

Sobre el origen de la desinformación, Girard indicó que hubo dos factores: “El gobierno, por un lado, instaló la fake news y por otro lado Marcos Galperín hizo declaraciones”.

