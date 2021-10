No habría fútbol local este fin de semana

30 septiembre, 2021 Leido: 4

Este jueves, por Zoom, se desarrolló la reunión de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol y por el momento están suspendidos los partidos de todas las divisiones programados para el fin de semana.



La decisión se tomó al no poder contarse con seguridad ya que la Policía no podría brindar el servicio si los encuentros de Primera y Segunda se desarrollan en forma simultánea. Los clubes manifiestan que por una cuestión de recaudación no les conviene jugar algún partido más temprano que el horario fijado (Tercera y Cuarta, a partir de las 12, y Primera y Segunda, desde las 14).

Por este tema, las autoridades de la Liga brindarán, este viernes, a las 10 horas, una conferencia de prensa.

