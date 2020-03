No hay coronavirus en Suarez. Pospusieron un casamiento al que venían italianos

Ricardo Moccero desmintió Coronavirus en Suárez. |

El trascendido se viralizó en las redes sociales al ritmo de un audio de Whatsapp que alertaba sobre un caso esa ciudad.

Era sobre un grupo de extranjeros provenientes del norte de Italia. Ricardo Móccero dijo que los protocolos están activados.

Ricardo Móccero, intendente de Coronel Suárez, aseguró que en esa ciudad del sudoeste bonaerense el protocolo para controlar el ingreso de personas con presumibles signos de coronavirus “está activado”, luego de que se viralizaran sospechas sobre un empresario rural y su familia que habría arribado proveniente del norte de Italia y estarían alojados en un campo cercano a Coronel Pringles, informa el sitio ADN digital.

El jefe comunal brindó sus declaraciones en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario de Salud y Trabajo comunal, Fernando Migliavaca, y por la infectóloga Soledad Firpo.

Los visitantes extranjeros, de cuya presencia rápidamente dieron cuenta las redes sociales, llegaron para asistir a un casamiento familiar y se sospechaba que habrían roto el protocolo de cuarentena impuesto por la Nación.

En este sentido, Móccero fue contundente: “La familia Bértola desde el primer día se comportó correctamente. Ha sido todo una mentira lo que se ha generado”, indicó.

Además, explicó que “en esto de que familiares de esa familia venían al casamiento, no es así, un hermano de José Bértola y su familia quedaron aislados en un campo de Pringles. Y esto doy fe porque no sólo él me llamó para decírmelo, sino que su familia me aseguró este martes al mediodía que ellos están en un campo cumpliendo el protocolo”.

“Es mentira –afirmó– que alguien vino y los trajo a su casa en Suárez. Es una mentira, la verdad es que están en ese campo; digo el nombre de ellos porque me autorizaron a hacerlo”, completó.

En otro orden de cosas, el jefe comunal informó que la familia había decidido suspender el casamiento para no generar más inquietud en la región.

Por su parte, Firpo reseñó que “en las últimas horas nos hemos enterado que han arribado a nuestra ciudad extranjeros de varios países y personas argentinas que han viajado a otros destinos; algunos que están dentro del protocolo, que alertan sobre cómo tratar a personas que llegan de algunos lugares, como China, Japón, algunas regiones de Italia, Corea del Sur, y se fueron sumando porque la virología es muy dinámica”, subrayó.

“Hemos tomado la decisión en nuestro municipio de llevar a cabo un confinamiento social a todas aquellas personas que ingresen a la ciudad desde países extranjeros, la mayoría ha sido en forma voluntaria. Necesitamos conciencia social para tratar de hacer un control sanitario como corresponde”, arengó la especialista.

Luego enfatizó que “no hay coronavirus confirmado en Coronel Suárez, no tenemos absolutamente ni un caso sospechoso”.

Finalmente, Móccero señaló que “esto del coronavirus nos afecta a todos y hay un protocolo que debemos respetar”, y concluyó que “está todo absolutamente controlado y bajo las normas de seguridad y salud que nos imponen desde los ministerios.

