No hay dos sin tres: Cerró Vulcamoia y despidieron a cinco

25 septiembre, 2025 0

Otra firma cerró sus puertas en Tres Arroyos y cinco personas quedaron sin trabajo. Se trata de Vulcamoia, representante oficial de neumáticos Goodyear, cuya sucursal funcionaba en Av. Rivadavia 662.

Al parecer, obedece a una decisión de la sociedad propietaria de la empresa con el objetivo de poner a la venta la agencia.

Esto se suma a lo tristemente conocido en las últimas horas en la ciudad: el pedido de quiebra de Frigorífico Anselmo y el cierre de la planta de Mustad.

