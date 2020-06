“No hay mucho control en las rutas del país, parece una puesta en escena”, dijo un camionero local

24 junio, 2020 Leido: 577

Miguel Walter, camionero oriundo de Tres Arroyos que recorre las rutas del país en el marco de la pandemia por el coronavirus, habló con LU 24 para contar como se está trabajando y cuál es el panorama que se ve en las carreteras nacionales. “Seguimos trabajando con los cuidados correspondiente. En todo el país se trabaja normalmente. Entre los cuidados, el barbijo, alcohol en gel, lavandina en todo, alcohol para las cosas que se compran, tratar de no estar en contacto con gente”, dijo en primer término.

“Estuve por Tucumán, Rosario y ahora estoy volviendo para Tres Arroyos. No hay muchos controles en la ruta”, manifestó Walter, agregando que “en Buenos Aires hace dos meses que no voy, pero lo que he visto es poco control también, en mi opinión es una puesta en escena lo que se muestra. No hay control como dicen que hay. La gente tampoco se cuida, uno andando en el camión ve todo”.

“En Tres Arroyos, cuando recién arrancamos tuve un problema con un chico que se me subió a la cabina y me empapó todo. Generalmente hay un control y se respeta”, puntualizó.

Volver