No hay salidas transitorias, por ello la limitación de entradas a Claromecó

2 mayo, 2020

Ante los incidentes registrados esta mañana en Claromecó, con el permiso discrecional para el ingreso de vehículos a la localidad, la Municipalidad luego de todo esto, dio un comunicado aclaratorio.

El comunicado aclaratorio dice:

“La Municipalidad de Tres Arroyos cumple en recordar que aún se encuentra vigente la cuarentena general y obligatoria dispuesta por el Decreto Nacional 297/2020.

Por tal motivo en nuestro distrito no se han autorizado las salidas transitorias, las que no se descartan que se habiliten en los próximos días, según lo establezca el comportamiento y la conducta social.

Por lo tanto no están autorizadas las salidas de Tres Arroyos, como así también los ingresos a localidades como Claromecó a quienes circulen sin el permiso Nacional correspondiente.

Oportunamente se establecerán 2 (dos) días en la semana para que los residentes en Tres Arroyos que posean propiedad en Claromecó puedan concurrir en forma coordinada a verificar el estado del inmueble como así también llevar a cabo medidas esenciales, pudiendo permanecer en la localidad por el lapso máximo de 2 (dos) horas a partir del arribo.

Nuestro distrito se mantiene en alerta permanente ante la posibilidad de la llegada del Covid-19. Tomando las medidas necesarias y básicas de cuidados sanitarios, prevención y distanciamiento social estamos logrando inmejorables resultados.

La responsabilidad es de todos”, finaliza diciendo el informe.

