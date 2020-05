No hay stock de vacunas antigripales ni de neumonía para los privados

Desde el Colegio de Farmacéuticos, Jorge Lamberta, anticipó que en este momento no hay stock de vacunas antigripales para quienes deseen adquirirla de manera particular como tampoco la de aplicación contra la neumonía. Aseguró que las partidas son escasas en relación a la demanda.

“Lo que llegará será para PAMI, o en las salitas del hospital si es que hay. Para los privados no hay por el momento. Entraron dos partidas medianas y una tercera tanda muy escasa en relación a la demanda que hay. En las farmacias hay lista de espera y a medida que fueran llegando se llamaban, pero la escases ha sido notoria este año. Creo que se combinó con una alta demanda de personas que no son universo de riesgo, pero que por prevención se quisieron aplicar”, indicó.

Aseguró que es notorio el aumento en la demanda “para la vacuna contra la neumonía, no está mal hacer la prevención. En cuanto a las de PAMI estaría llegando una tanda más y las farmacias irán llamando a las listas anteriores que quedaron pendientes por número de documento. Con lo cual, entiendo que se irán comunicando con los jubilados inscriptos ya. Para privados ya no esperamos que entre otra partida a la farmacia”.

Mencionó Lamberta que hay disponibilidad de alcohol en gel, guantes, alcohol líquido y paracetamol: “se ha normalizado el stock. Los precios están llegando a los valores previstos que lleguen. El alcohol liquido por ahí falta unos días y llega pero llega”.

En relación al comportamiento de la gente al momento de concurrir a las farmacias indicó: “Nos ha sorprendido gratamente cómo se comporta la gente. Ingresan de a dos y con barbijo. Desinfectamos varias veces en el día, se ofrece alcohol en gel. El municipio nos ofreció organizar los turnos de la gente afuera, pero no lo hemos necesitado”, agregó.

