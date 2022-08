No hubo acuerdo para el aumento de tasas en la extraordinaria de Hacienda

18 agosto, 2022 Leido: 87

La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante no logró acordar tampoco hoy, en una reunión extraordinaria, qué tratamiento se dará a la propuesta del Ejecutivo de aumentar un 32% las tasas municipales a partir de septiembre, por lo que el tema no ingresó a la sesión ordinaria de hoy. Por lo que el proyecto en minoría del vecinalismo recién llegaría al recinto después de dos reuniones de comisión más, y no podría aplicarse desde septiembre ya que debe refrendarse por Asamblea de Mayores Contribuyentes.

“Se despachó por minoría el proyecto de ordenanza del Movimiento Vecinal para el 32% de aumento del valor del módulo; nuestro bloque rechazó el incremento, desde el peronismo hasta ahora no hubo ninguna propuesta formal así que hoy no se va a tratar el tema”, dijo la presidenta de la Comisión, la concejala de Juntos Soledad Cadenas.

“Nuestro bloque rechaza directamente el aumento, por lo que no hicimos una propuesta; en caso de que se justifique alguna cosa, podríamos proponer un incremento pero mucho menor, algo de lo que hablamos ayer. Pero en principio no hay nada de eso. Quizá el Frente de Todos haga alguna propuesta, algo se habló ayer en la Comisión, pero hasta ahora formalmente no hay nada escrito. Lo único es el proyecto del vecinalismo despachado por minoría, lo que en principio obliga por reglamento a tratarlo dentro de dos comisiones”, explicó Cadenas.

Volver