“No nos olvidemos de los amigos”, pidió “Quito” Di Rocco

Para celebrar el Día del Amigo, el Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos colocó una ofrenda floral en el monumento a la amistad que está ubicado en la Plaza San Martín.

El presidente de la entidad, Roque “Quito” Di Rocco, agradeció a los presentes e hizo una reseña sobre la fecha que se conmemora en Argentina, Brasil y Uruguay.



“Quiero aclarar que no es el homenaje a Néstor Rodríguez, como dice mucha gente. La idea fue con él por estar juntos en la cooperadora de una escuela durante 20 años, la de hacer el monumento pero prendió en la peña Menna Cereales”, manifestó.

Por otra parte, se mostró indignado con “los adolescentes que no tienen respeto por este monumento” y han realizado pintadas.

“Nunca debe faltar un abrazo y un te quiero. No nos olvidemos de los amigos”, finalizó.