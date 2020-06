No notificaron a Fernández del pedido de explicaciones

29 junio, 2020 Leido: 130

Para hoy a las 11 está previsto que continúe la sesión extraordinaria iniciada el viernes en el Concejo Deliberante de Tres Arroyos la que se vio abortada por un relato efectuado por el titular del bloque de Juntos Por el Cambio, Enrique Groenemberg, quien dijo haber escuchado de fondo, en una comunicación telefónica que mantenía con otra persona, la voz de Hugo Fernández con conceptos insultantes para con los ediles.

Ello motivó un cuarto intermedio hasta que el Jefe de Gabinete se retracte de lo supuestamente expresado, tal lo decidido por mayoría.

Hasta hoy a la mañana, el Cuerpo Deliberativo no había notificado ni por nota ni verbalmente a Hugo Fernández de ninguna determinación de solicitar su presencia o nota aclaratoria sobre las acusaciones.

Por lo que se seguirá dilatando el debate, dado que en caso de ocurrir tal notificación, tendrá su tiempo el funcionario para dar la respuesta.

El tema principal del encuentro legislativo fue obviado y dejado de lado. Había que tratar el acuerdo para designar a Julian Lamberti como Delegado Director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos.

Desde el bloque de Juntos por el Cambio se anticipó que si no se retracta, no habría sesión porque podría darse la posibilidad de no dar quórum.

Volver