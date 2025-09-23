No podía ser peor: Frigorífico Anselmo pidió su propia quiebra

23 septiembre, 2025

Agobiados en un callejón sin salida, los directivos de Frigorífico Anselmo SA con el patrocinio de un prestigioso estudio jurídico local, presentaron un pedido de quiebra en el Juzgado Civil y Comercial de Tres Arroyos.

Esto significa que la fallida deja de operar en su rubro, cierra sus puertas y comienza un proceso enmarcado en la Ley de Quiebras.

A grandes rasgos, el Juez designa un Síndico y pone en marcha un camino de definiciones que va desde la separación de sus puestos de trabajo al personal, toma de posesión de los bienes, control total de la administración, preservación de los bienes y recursos de la fallida, custodia de los espacios físicos y en el ámbito administrativo tomar conocimiento total de la situación, verificación de deudas, y también de cuentas a cobrar entre otras cosas. El Juzgado de la quiebra toma todos los reclamos civiles y laborales que hubiera.

El proceso es delicado y en etapas. Pueden existir propuestas de recuperación y hasta ofertas de eventuales interesados en la reactivación aportando el déficit que provoca el desequilibrio.

Por qué la empresa pide al Juez su propia quiebra? Porque el presente de agobio económico, las posibilidades de no encontrar salidas adecuadas a la continuación de actividades, el presente imposible de hacer frente a las deudas, y la pérdida de producción, no le permiten generar recursos para la continuidad de la actividad comercial e industrial.

ASAMBLEA DE PERSONAL

Para este miércoles a las 9 de la mañana, ha sido citado el personal en su totalidad momento en que el gremio hará oficial el anuncio y a partir de allí tomarán determinaciones.

Lo más lamentable es la pérdida abrupta v de 100 puestos de trabajo, el impacto social y económico en toda la comunidad, y la desazón de todos los que han sido y son parte de este proceso.

