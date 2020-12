No podrá realizarse el encuentro de motos a beneficio de Payasolidarias

Cristina Ruiz, la fundadora y referente del comedor Payasolidarias, se lamentó por la suspensión de un encuentro de motos que, por razones de protocolo sanitario, no se podrá realizar el sábado 19 de diciembre en la Sociedad Rural. “Nosotros presentamos un protocolo para la realización del encuentro y en principio nos autorizaron pensando que era un grupo ya conformado, pero la realidad es que podía llegar a venir mucha gente, por lo que finalmente no se permitió que se realice y entendemos la situación, fue todo debido a un malentendido que surgió de pensar que era sólo para los motoqueros y no abierto al público”, explicó.

Por eso apeló a la solidaridad de los vecinos, para preparar la entrega de alimentos navideños para los concurrentes al comedor y sus familias. Las donaciones se reciben al 2983341839 y en Jujuy 1042.

