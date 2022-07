No puede acceder a su quinta por una calle cerrada pero los delincuentes sí: le robaron varios elementos

20 julio, 2022

Daniel Mir es propietario de una quinta en Rodríguez Peña al 2400. Tras el cierre de la calle por parte del Municipio, según aseguró hoy a LU 24, tiene que desviarse y dar una vuelta de varias cuadras para acceder a la propiedad, que es lindera al complejo de Luz y Fuerza. Sin embargo, esta dificultad no hace mella en el ánimo de los delincuentes, que en los últimos días le han robado materiales de construcción valiosos.

“La calle se cerró y nadie nos dio una explicación, se pusieron carteles pero no hay ninguna obra allí, así que todos los que estamos en esa zona estamos obligados a dar una vuelta grande. Yo vivo cerca, por Aníbal Ponce; podía salir de mi casa, ir hasta Rodríguez Peña y en cinco cuadras estaba en la quinta. Pero ahora tengo que ir por Rivadavia, pasar el Hípico, dar toda la vuelta y recién ahí llego a la quinta. Allí tengo materiales de construcción y me han robado muchos; tenía hierros doble T del 16, del 18 y 20, largos, y me los robaron todos; se llevaron puertas de adentro, rollos de alambre tejido, y lo que encuentran se lo roban. Y lo último que se llevaron los hierros, son muchos, es mucha plata”, aseguró Mir.

“Por el cierre de la calle nos hemos reunido con los vecinos pero nadie sabe nada; tendrían que habernos explicado qué se iba a hacer ahí, por qué razón la cerraron, pero nos perjudica”, concluyó.

