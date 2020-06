“No queremos la violencia en Reta” dijo la tesorera de la Sociedad de Fomento

La tesorera de la Sociedad de Fomento de Reta, Silvia Alemar, hablo con LU 24 respecto a cómo se encuentra la situación por inseguridad y dijo que la misma no escapa a la realidad a nivel nacional y a lo que sucede en Tres Arroyos.

“Reclamamos el arreglo del móvil lo que no hemos podido lograr la misma, hicimos reclamos a las autoridades y debido a la zona de Reta tiene que ser una cuatro por cuatro; hemos tenido cambio de jefe pero nos faltan herramientas para trabajar, y este tema que atravesamos con la crisis, recrudece la violencia y no hay soluciones”, dijo.

“Otro tema es que necesitamos que se investigue a fondo y haya responsables, tuvimos un episodio en que le robaron a una familia y ellos se fueron del pueblo, por lo que estamos buscando solución a algo bastante complicado, no somos la excepción a lo que se ve en la televisión; el pueblo ha colaborado siempre, hemos comprado las pistolas para tomar temperatura, ayudando a la Policía controlando, donando mercadería, tratamos de hacer lo humanamente posible pero necesitamos este tipo de respuestas como tener el patrullero y el combustible como corresponde; es un problema coyuntural, tiene que ser un consenso político entre Justicia, intendencia, concejales y el pueblo, no sirve achacar de un lado o del otro”, expresó.

“Nosotros no trabajamos en función de nadie, queremos mejorar el pueblo, pienso que esa situación tiene que tener una solución donde se junte toda la plana política, es una situación que engloba al país y vemos que no pasa nada, y en realidad pienso que pasa y es muy grave; la Policía es una herramienta para ayudar a la Justicia, no podemos tener un allanamiento 20 días después del hecho, esto es muy grave porque determina que tenemos un vacío y el ciudadano común se está cansando”, explicó.

“Nos hemos dirigido al secretario de Seguridad, al Jefe de Policía, y ahora estamos juntando firmas para dirigirnos al Concejo Deliberante, al Fiscal por la causa del robo a la familia Zingales”, agregó.

“Yo tengo 16 asaltos a mano armada, el homicidio de mi papá en uno de ellos, y te puedo explicar lo que se vive en inseguridad, escapando de la violencia y no la queremos en Reta; hay que parar la inseguridad, pero esto debe ser consensuado, es como la pandemia, la decisión tiene que ser política no puede ser que te revienten una casa y nadie sepa nada; cuando se quiere se puede, y necesitamos eso, que se pueda”, pidió.

