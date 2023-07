“No se meta con mi madre” le contestó Macri a Cristina

10 julio, 2023

El cruce entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner entregó varios capítulos un día después de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, e incluyó una combinación de datos y chicanas entre ambos por los detalles de la ejecución del proyecto que transportará gas desde el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Las primeras críticas habían aparecido durante el acto de puesta en funcionamiento de la obra, en la localidad de Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, adonde asistieron Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández, mostrando una postal de unidad del oficialismo en la previa de las elecciones primarias.

Allí, los referentes del oficialismo destacaron la actuación del gobierno, que concretó la obra en 8 meses y apuntaron contra sus antecesores en la presidencia de Macri, por abandonar el proyecto.

Minutos después de finalizada la presentación, Macri eligió su cuenta de Twitter para expresarse y cuestionar los argumentos de los máximos funcionarios del gobierno nacional, asegurando que la obra había quedado lista para licitarse en 2019, cuando tuvo que abandonar la Casa Rosada.

Cristina Kirchner retomó esa polémica un día después, este martes 10 de julio, publicando en sus redes sociales, datos del avance de la obra en los períodos en los que ella formó parte del gobierno nacional, en contraste con la gestión que le tocó encabezar a Macri. Allí incluyó una ironía: “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, dijo, aludiendo – sin nombrar a los protagonistas – a una entrevista en la que la mamá de Macri, Alicia Blanco Villegas, afirmaba que había “llegado a pegarle por mentir” a su hijo, contando una anécdota de crianza.

El ida y vuelta no se agotó allí. Poco más de dos horas después de la chicana que le dedicó Cristina Kirchner, el fundador del PRO decidió escribir una nueva respuesta. “La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios”, señaló. (infobae.com)

Volver