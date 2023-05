No se pudo constituir el Jurado: Nueva fecha para juicio en causa de abuso sexual

9 mayo, 2023

Hoy, y por el término de tres días debía desarrollarse juicio por jurado en una causa por un abuso sexual agravado, por la participación de dos o más personas y con acceso carnal en la Causa del Tribunal Criminal de Tres Arroyos bajo el N° 1345. Inicio con la presencia de 25 postulantes como jurados, la mayoría hombres, se efectuó la apertura del Juicio para la selección del Jurado y las defensas recusaron un total de 10 postulantes a jurado siendo la mayoría mujeres, de tal forma, y al no haber mujeres para integrar la lista de 6 mujeres titulares y 6 hombres suplentes, el Juez debió declarar no constituido el Jurado para iniciar el debate formalmente y en consecuencia se debe fijar una nueva fecha para la realización del juicio.

El Juez técnico del Tribunal es el Dr Sala de Bahía Blanca, la Fiscal la Dra Natalia Ramos y las defensas Dra Pereyra (oficial), Dr Martinez (particular por la persona que está detenida) y la Dra Hospitaleche por el tercer acusado. Un autor material y dos partícipes secundarios.

