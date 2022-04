No se reunió el Banco de Tierras y desde Todos advierten que “hay incomodidad”

El concejal Juan Gutiérrez, del Frente de Todos, expresó “la incomodidad que estamos percibiendo desde el bloque con el funcionamiento del Banco de Tierras”, luego de informar que no se concretó la reunión prevista para este miércoles.

“No queremos ser alarmistas, pero se está gestando una incomodidad cada vez más grande porque ya lleva dos meses de funcionamiento y no se ven avances concretos. Se generó expectativa en un sector de la población importante, hubo inscriptos, ha pasado el tiempo, pareciera que a esas instancias administrativas, realmente si esto se encamina, habrá que repetirlas y vemos que no podemos resolver los problemas”, afirmó.

“Hoy tenía que reunirse el Banco de Tierras y no lo hizo. Fueron los concejales que están involucrados, incluso tenemos entendido que hubo compañeros sindicalistas que, como ha habido un plan incipiente de viviendas, también estaban invitados a participar e interiorizarse, pero no hubo respuestas desde la parte de la Secretaría de Obras Públicas”, manifestó.

“Fueron hasta allá y se encontraron con que hay algunos teléfonos descompuestos que parecen que están siempre funcionando de la misma manera y empieza a haber un malestar porque se genera una expectativa en la población con un tema muy sensible y no se está avanzando. Juntos por el Cambio y el Frente de Todos fueron con sus concejales pero no se hizo la reunión”, concluyó.

Comisión de Obras Públicas y Seguridad

Por otra parte, Gutiérrez indicó que la Comisión de Obras Públicas y Seguridad recibió a Mario Holsman, quien expuso sobre su experiencia en el Consorcio Pavimentador. El encuentro se realizó en el marco del análisis del proyecto de creación de una planta hormigonera municipal presentado por Juntos.

“Nos dio el punto de vista de cómo ha trabajado el Consorcio, cómo es el manejo práctico de fabricar el cemento, los estándares de calidad, el transporte, todas cuestiones operativas que a quienes no estamos en el tema se nos pueden escapar”, comentó el edil.

Además, indicó que se trató un proyecto de “un barrio que está en Av. Lisandro de la Torre, adyacente al golf. Se le plantea al Concejo Deliberante habilitar que se construya sobre una calle que está trazada en planos muy antiguos de la ciudad pero que realmente no existe. Tuvimos mirando los alcances que tenemos nosotros en base a la posibilidad de aprobar o no eso y hasta ahora se han cumplimentado todos los pasos técnicos y como concejales no tendríamos más reparos. El MV y Juntos le dieron despacho”.

