No se siente varón ni mujer y le autorizan llevar en su DNI el género “no binario/igualitario”

Una persona que no se siente ni varón ni mujer logró el reconocimiento de parte de la Justicia y ahora figurará en su documento como “no binario”.

Luego de meses de lucha, la Justicia de Tierra del Fuego hizo lugar este lunes a un recurso de amparo y ordenó al Registro Civil de Ushuaia que autorice a que en el documento de la persona que presentó el recurso figure, en el lugar del sexo, el rótulo no binario.

La abogada del caso, Solange Verón, habló con LU 24 y contó que “se trata de una persona que no tiene identificación con ninguno de los dos sexos, la Ley de Identidad de género tomando la lucha de las organizaciones por las diversidades, hubo un montón de sufrimiento y finalmente se logra la ley histórica”.

En principio, la persona en cuestión pasará a llamarse Shanick Lucián Sosa Battisti (lo que fue aceptado), pero también ser identificado como no binario.

“Hubo otros casos más en el país”, afirmó Verón, mientras que dijo que “en el DNI vamos a luchar para que figure como no binario, es un caso muy complejo desde el punto de vista de que es uno de los primeros antecedentes en este sentido”.

