No seguiría la obra de INTESAR, que trabajaría ahora en San Juan: proveedores piden que les cancelen deudas

La obra del interconectado eléctrico que pasa por Tres Arroyos y tiene a su cargo la empresa INTESAR “momentáneamente no continuará”, según dijo a LU 24 Adrián Pérez, uno de los proveedores que le reclama deuda a la firma y aseguró que con esta situación que se extiende en el tiempo “me están destrozando económicamente”.



De visita en la radio, comentó que “la idea es avanzar, en su momento lo hicimos con apoyo muy grande de gente de la política y la Cámara Económica de la ciudad. Es que se fueron tramitando gestiones para que nos paguen lo que nos deben. A lo largo de los días, después de enviar cartas documento, fueron apareciendo pagos parciales a proveedores con deudas “chicas” y parecía que eso iba a llevar a que saldarán la deuda y ordenar la situación comercial pero fue solo una ilusión porque no fue así”.

“Están sacando las cosas”

“Por redes sociales ayer me enteré de que estaban sacando cosas en camiones y hoy me acerqué por la mañana y pude ver que están lavando camionetas y preparando vehículos para llevárselos”, indicó. En este sentido, ejemplificó que ya “se llevaron una maquina perforada marca Caterpillar. Aparentemente se llevan todo el equipamiento a otra obra en la provincia de San Juan, donde estarían subcontratados por Cartellone para realizar la obra de tendido eléctrico, según me dijeron desde el Comité Administrador del Fondo Fiduciario , que administra esta obra y forma parte de la Secretaría de Energía de la Nación”, agregó.

“Se paró a pedido de Macri y el Fondo Monetario”

“De esta manera se correría del medio de la obra esta empresa y no tenemos la seguridad de que vuelva a retomar la tarea. La excusa que dieron desde el Comité es que no se pagó porque a pedido de Macri y el Fondo Monetario se paró la obra pública, por lo tanto no había recursos disponibles. INTESAR tenía emitidas facturas por aproximadamente 600 millones de pesos hacia el Comité y no le pagaron porque no había fondos y decidieron que había que parar la obra para no tener déficit”, afirmó.

“Parece ser una maniobra de llevarse a este gente para otra obra y nos deja con la incertidumbre de ver cómo nos van a pagar y hacer cargo, la verdad que esto es bastante complejo”, sostuvo a quien le deben desde hace casi dos años. “Hay mucha gente en condiciones similares a la mía con montos que rondan los 700 mil pesos hasta los 2 millones y medio. Es lamentable”, reveló.

“Me están destrozando económicamente”

“Dicen que la obra la van a seguir pero dentro de un año o dos. Nos están sacando la esperanza de que algo aparezca a corto plazo por lo que vamos a tener que tomar acciones mucho más fuerte”, declaró. “Directamente lo que hicieron fue obligarnos a financiar la obra pública. Esta gente lo que hizo fue con mi dinero ir a comprar mercadería a otro lado. Es muy irresponsable retomar obras y no pagarle a la empresa, 600 millones de pesos, y que la empresa no pague sus deudas, es muy ridículo. Me están destrozando económicamente”, lamentó.

“Estaría más para ir a la Justicia Federal”

El director de proyectos, Miguel Mazza Campos, me lo dijo telefónicamente hace 20 días o un mes atrás: le debían 600 millones de pesos y no se los podían pagar. Hay muchas cosas que están mal y hay pruebas de todo. Estaría más para ir a la Justicia Federal porque pareciera que fuera algo como una asociación ilícita”, consideró.

“Esto es una burla a los proveedores y una falta de respeto a la comunidad que se ve afectada”, concluyó.