No te enrosques con las pascuas

17 abril, 2025 0

Lo importante es sentirse bien y compartir con quienes queremos, no te quedes con ganas de comer cosas que deseas, tampoco es opción quedarte afuera de los eventos grupales por sentir que no vas a poder evitar las tentaciones. Eso no significa comer sin control todos los días. Te invito a planificar cuáles serán tus salidas y momentos compartidos para estos días y, definir las posibles comidas. Si bien se suelen dar situaciones fuera de lo común para la mayoría, lo importante es tener un plan en mente para pensar con antelación las mejores opciones posibles y cantidades.

Sugerencias:

• Organizar las comidas: saber a qué te vas a exponer y tener pensadas las opciones. Ejemplos: si vas a un asado elegir lo que más te gusta y limitar la cantidad. Si son empanadas tratar de elegir alguna con verduras o carne y controlar la porción, etc.

• Centrar los días libres en disfrutar de la compañía, descansar en casa o de viaje, sin hacer foco en la comida.

• Evitar comprar provisiones de comida como para un mes (son solo 4 días), elegí con mucho detalle lo que comes y si te cuesta controlar las cantidades, comprá justo, nadie se va a quedar sin comer.

• Trata de conectar con las señales del cuerpo, es importante percibir la sensación de hambre y saciedad.

• Trata de pensar planes que incluyan el movimiento físico durante las horas de calor del día, para poder estar al aire libre.

No te olvides de:

• Comer frutas y verduras, estés donde estés, al menos una vez al día, si es más mejor.

• Evita acompañar con mate, los momentos de comida a la tarde o a la mañana, ya que no tiene fin y la ingesta se complica. Es una buena estrategia comer con una infusión con leche y después preparas el mate.

Carolina Tedesco

Lic. En Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @carotedesco_nutricion de Alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

Volver