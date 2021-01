“No tuvo responsabilidad CELCLA ni CELTA” en los microcortes de energía en Claromecó

Daniel Picaro, Presidente del Consejo de Administración la Cooperativa Eléctrica de Claromecó dialogó esta mañana con LU24 para comentar como se está llevando a cabo la temporada de verano en la villa balnearia, principalmente con respecto a la prestación de servicio eléctrico, y también en cuanto al agua corriente e internet.

“Viene muy bien en el sentido de que no hemos tenidos climas adversos con relación a los cortes, salvo el problemita que hubo el último sábado” indicó Picaro, pero aclaró “no tuvo ningún tipo de responsabilidad la Cooperativa de Claromecó ni CELTA, que es la que atiende la línea troncal, lo que paso fue muy simple, hubo una gran demanda en los 3 balnearios, Claromecó Reta y Orense, y la operadora que nos brinda la energía a todo Tres Arroyos tiene un equipo que tiene una capacidad limite, se superó esa capacidad y no dio abasto” explicó con respecto a los micro cortes que tuvieron lugar el pasado fin de semana.

Adelantó a LU24, una buena noticia con respecto al servicio eléctrico en Claromecó “hoy a partir de las 6 de la mañana están trabajando para cambiar el equipo y ampliar la capacidad de la energía que necesita nuestra zona”, haciendo referencia a la renovación que realizará la empresa que provee la electricidad a CELTA y CELCLA para que la demanda de la temporada estival no vuelva a saturar las líneas.

Por otra parte, Picaro sostuvo “quiero resaltar la actitud de nuestros empleados, y los empleados de CELTA, que estuvieron al pie del cañón cuando se hicieron esos micro cortes, que lógicamente la gente se puso nerviosa porque fue en un horario complicado, a las 21 horas”.

Crecimiento de Claromecó y del servicio

El presidente del consejo de CELCLA, manifestó en LU24 que “la temporada es muy buena, en comparación con fines de diciembre, la diferencia de consumo con diciembre de 2019, es de un 30% más de energía y el 10% más de agua, es exponencial el crecimiento que tenemos en nuestra zona” y agregó “sobre todo en Claromecó, que entre el mes de diciembre y enero cerca de 30 conexiones”, considerando que en el mes de enero no son habituales las construcciones.

Con respecto al servicio de internet indicó que el funcionamiento es “perfecto, estamos muy contentos porque los usuarios nos informan que es excepcional, tiene muy buena efectividad, nuestro proveedor máximo es la CELTA que nos brinda un servicio muy bueno” y agregó: “estábamos trabajando en alrededor de 500 megas y tuvimos que solicitar que nos envíen 800 megas por la demanda que había”.

Situación del servicio del agua en la villa

No hubo faltante de agua, lo que hubo fue faltante de presión, la producción de los pozos venía bien, normal, pero al haber tanta demanda se quedaron sin presión”. “Nosotros venimos pregonando desde hace años, que los usuarios traten de cambiar los tanques chicos, porque con 300 litros no alcanzan” indicó el Presidente de CELCLA, resaltando y recomendando, por otra parte, a los usuarios que cuiden conscientemente los dos servicios, tanto la energía como el agua, considerando que puede suceder que algunos turistas bajen a la playa y dejen los aires acondicionados prendidos, o lavan las lanchas y camionetas con el agua de red.

