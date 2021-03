“No valoran y no evalúan el trabajo que se hace”, dijo Fhurer sobre el robo de alambrados en el Parque Industrial

6 marzo, 2021 Leido: 282

Días pasados, se constató que a poco tiempo de haber finalizado la obra de alambrado que cercaba todo el lateral sur del Parque Industrial de Tres Arroyos, se produjo el robo de gran cantidad de alambres y componentes del alambrado. En comunicación con LU24 se consultó al Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del municipio, Matías Fhurer, sobre lo acontecido.



El robo se aproxima en 12 tiradas de alambre acerado de 17.15 que cubren una longitud cercana a los 3.000 metros, que fue instalado recientemente y en el día de ayer se efectivizó la denuncia en dependencia policial por lo sucedido.

“Lamentablemente son hechos que se dan y no entendemos, uno quiere crecer, hacer las cosas bien, delimitamos el Parque Industrial, en pleno desarrollo, 80 empresas serán en los próximos meses, queremos creer que es gente que está de paso, o vio algo que no era necesario hacerlo, alguien de afuera que vino y retiro estos alambres” sostuvo Fhurer, lamentando el desafortunado suceso.

Asimismo, destacó que “uno hace un gran esfuerzo desde el Estado y los trabajadores, y no valoran y no evalúan el trabajo que se hace”. “Son gestiones y temas económicos que hay que volver a realizar” manifestó, por lo que ahora significará para el municipio, o para el Consorcio del Parque, una nueva erogación de dinero para reparar el daño.

Con respecto al robo, sostuvo que “varillas no robaron, o muy poquitas, el alambre hoy es un bien escaso, por todo lo que está pasando con los aceros” por lo que significará un gasto importante reponerlo, y además añadió “el delincuente es el que roba y el que lo compra, toda la cadena, como existe la cadena de los alimentos también existe esta cadena en los delitos” finalizó.

