“No venimos a ofrecer un sistema de transporte”, dijeron funcionarios de Nación

16 diciembre, 2022

Un equipo del Ministerio de Transporte de la Nación, encabezada por el subsecretario de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Tecnológico, Marcelo Torres, y Mariel Figueroa, directora de Análisis Eficiente del Transporte, visitan desde este jueves Tres Arroyos y se reunieron con el intendente Carlos Sánchez para llevar adelante un diagnóstico acerca de la movilidad urbana e interurbana. Los funcionarios llegaron a la ciudad por gestión de Pablo Garate, y en contacto con la prensa aclararon que “no representamos a ninguna empresa de colectivos ni venimos a traer un sistema de transporte, lo que hemos hecho en otras localidades es estudiar cómo se mueven los vecinos y vecinas donde viven, todos los días, y esto es fundamental en ciudades como Tres Arroyos, que son las que nos interesa trabajar porque son el futuro, pero que tienen localidades a su alrededor y son hermosas pero a veces resultan distantes para la gente. Por eso hay que ver las respuestas y propuestas del Estado en materia de reordenamiento, de búsqueda de soluciones”.

“Estos estudios van a llevar tiempo, habrá que hablar con los vecinos, pero por suerte el Ministerio tiene especialistas que nos ayudarán a construir indicadores, porque nos faltan datos. Si como en Tres Arroyos se ha pensado en instalar establecimientos educativos o la universidad a unos kilómetros, lo primero que hay que pensar es cómo va a llegar la gente ahí: la movilidad no se puede resolver individualmente comprando un auto, porque eso genera otros problemas, como la siniestralidad vial. La movilidad debe ser una política de Estado”, aseguró Torres.

Tanto los equipos técnicos que llegaron el jueves como el propio Torres y el exdiputado Garate abordaron la cuestión de la experiencia fallida que, en 2009, dejó como saldo la desaparición del servicio de colectivos a los pocos meses de instalarse. “Por eso nuestro compromiso asumido con el intendente es colaborar, sin preconceptos, con la instrumentación de una política de Estado para el transporte y la movilidad. El mismo intendente llamó fracaso lo del 2009 a pesar de que él mismo alentaba la llegada de los colectivos; pero en aquel momento pesaron cuestiones culturales, de recorrido, que quizá se hicieron a las apuradas, cuando nosotros consideramos y proponemos hacerlo al revés: primero analizar qué se necesita, qué quiere la gente, construyendo un diagnóstico en el que quizá puede pasar que se necesite o no un sistema de transporte, pero también otras cuestiones como la seguridad vial, la creación de bicisendas -que el propio intendente tiene en estudio- y fundamentalmente lo interurbano, cómo hace la gente para llegar de las localidades. Además no se previó cómo llegar al Polo Educativo, que es muy bueno tenerlo pero es importante saber cómo va a acercarse la gente”, completó Pablo Garate.

