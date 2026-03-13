Noah, el nene que busca la historia en los pueblos y los sube a la Web

13 marzo, 2026 0

Noah, es un chico de diez años que investiga sobre los pueblos que conforman el distrito de Tres Arroyos, y estuvo en LU 24 en compañía de su mamá, para explicar que ya ha visitado Barrow y San Mayol, y difundiendo lego en un canal de YouTube las experiencias con las que se encuentra a cada paso en los lugares a los que lo lleva su familia.

“Es un niño muy creativo que vive estudiando y averiguando, sobre todo, y hace dos años arrancó” dijo la mamá, y Noah reafirmó que “Barrow tiene 25 habitantes, y San Mayol tiene una casa catalana” a la vez que sostuvo que “me crucé con gente, saludé a vecinos y me enteré de historias como un señor que les regalaba herramientas a quienes le faltaban, y era solidario, y también del único policía de San Mayol”.

“Me gusta la música, me gusta Gardel, y también los billetes y teléfonos antiguos”, siguió, prometiendo visitas a Indio Rico, Cascallares, Orense, Copetonas, Lin Calel y San Francisco de Bellocq, manifestando que “estos pueblos nacieron principalmente por el tren”.

Noah tiene un canal de YouTube y según dijo la mamá “próximamente vamos a hacer un Tik-Tok.

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