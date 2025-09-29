Noche mágica en Orense: Homenajes y reconocimientos en el básquet de Alumni

El básquet de Alumni de Orense vivió una noche mágica e inolvidable, marcada por la emoción y los reconocimientos. El club rindió homenaje a Ernesto “Ruso” Fhurer, y distinguió también a Carlos Lanusse y a Emmanuel Hartstock, dos jugadores formados en la institución y muy ligados al pueblo. Para ello, LU 24 mantuvo una conversación con Emmanuel Hartstock, actual entrenador de Independiente de Tandil.

Según lo comentado por Hartstock, recibió la sorpresa en pleno acto: “Fue totalmente inesperado, yo no sabía nada. Eso lo hizo aún más emocionante. Siempre fui muy arraigado al pueblo y al club donde me formé, y recibir este tipo de reconocimientos es un mimo enorme al corazón”, expresó.

El exjugador, retirado en 2022 vistiendo la camiseta de Alumni, destacó la importancia de que el club dispute un Torneo Provincial: “Es muy positivo, más allá de los resultados. Le da jerarquía al básquet de Orense y permite al pueblo disfrutar de otro nivel de competencia, con equipos y jugadores de trayectoria en la Liga Nacional”.

También se emocionó al hablar de la cancha que lo vio crecer: “Para mí es un santuario. Ahí pasábamos horas de chicos, nos formamos como jugadores y como personas. Cada vez que entro, me remonto a mi infancia y adolescencia. Es algo que no se puede explicar, hay que sentirlo”.

La velada reunió a referentes históricos del básquet zonal y a varias generaciones de jugadores, convirtiéndose en una verdadera fiesta para el deporte orensano.

“Fue una noche redonda, más allá del resultado”, resumió Hartstock, con la satisfacción de haber recibido el reconocimiento de su gente.

