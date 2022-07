Nocturnidad: Bomberos Oficiales informan sobre cómo obtener el certificado antisiniestral

15 julio, 2022 Leido: 158

Las habilitaciones para locales que trabajan en el rubro denominado nocturnidad, tienen que cumplir determinados requisitos que son controlados por personal dependiente de Bomberos de Policía, en nuestro caso, con asiento en De La Garma.

Jorge Merino, Jefe del cuartel dijo al respecto: “nosotros somos Bomberos Oficiales, no voluntarios, y en cuanto a los requisitos para habilitación de lo que conocemos como nocturnidad, y a partir de los hechos desgraciados que han sucedido, las habilitaciones se regulan bajo estrictas normativas que hay que cumplir.

Luego de la tragedia de Cromagnon, la provincia exige un certificado antisiniestral a los locales, y es muy importante, cualquiera puede ver el certificado pegado en el ingreso del local, donde también indica la capacidad permitida.

La obtención del certificado pasa por varias etapas, donde intervienen profesionales electricistas, gasistas, constructores, entre otros, donde todo tiene que estar de acuerdo a la normativa para avanzar a la siguiente etapa, y así sucesivamente.

Nosotros estamos en una localidad que dentro de todo no es grande, no tan urbe, y tenemos los vehículos necesarios para atender nuestra zona, podríamos decir que estamos bastante bien. Durante el verano es cuando se nos presenta la mayor cantidad de intervenciones, por las altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales, sobre todo en los campos”.

Volver