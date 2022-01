Nocturnidad claromequense: Manorro Romano: “es un tema de reglas, límites, educación y buenas costumbres”

17 enero, 2022 Leido: 181

Muchas son las opiniones sobre la realidad de la noche claromequense, y gente referente de la actividad nocturna, tal como Pablo Romano, “Manorro”, tiene su visión al respecto de la realidad que se vive: “es un tema extremadamente complejo, la problemática es demasiado compleja, partimos mal de la base cuando piensan en contención para los chicos, ahí para mí el tema está errado, primero que hablamos de menores de edad, menores que organizan y concurren a eventos, y de repente la contención no pasa por armarles un lugar para bailar, pasa por otro lado, pasa por algo tan básico como lo es el grupo familiar y la educación.

Me parece que hay que dejar de pensar en contención y empezar a pensar en límites, habría que cambiarle el formato al tema. No se puede resolver el capricho o la necesidad cuando tiene una edad en la que debería estar inmerso dentro de reglas o límites.

Yo hago un mea culpa también porque he trabajado con menores pero reitero, eran otras épocas, ahora como que todo se ha desmadrado, cuando comenzaron a hacerse las previas, que llegaron a convertirse en previas extendidas, todo el mundo se horrorizó pero nadie hizo nada, empezando por los padres y continuando por las autoridades. Es un tema de educación y costumbres.

Hoy los menores vienen al boliche a altas horas de la madrugada, en grupos mayores de 20/25 chicos, alterados por haber consumido alcohol, u otras sustancias, pretenden ingresar sin pagar y no consumen nada, para nosotros todo esto representa un gran problema porque vienen empoderados con el código civil bajo el brazo, empoderados porque mi papá y mi mamá y empoderados porque no me podés tocar, entonces estamos en un punto donde quieren organizar algo que está absolutamente desorganizado”.

