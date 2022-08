Nocturnidad: concejales y bolicheros analizan la extensión del horario de salida de locales

Ediles de todos los bloques y propietarios de locales nocturnos coincidieron hoy, en un encuentro llevado a cabo en el Salón Blanco municipal, en la posibilidad de extender el horario de salida de los boliches para evitar la gran concentración de público y los eventuales conflictos en el radio céntrico donde está ubicada la mayoría de la oferta de entretenimiento local.

“Vamos a ver la posibilidad de extenderlo; se habló del ingreso, aunque no hay acuerdo entre ellos porque manejan distinto público, y lo que hay que lograr es un trabajo mancomunado en la seguridad tanto dentro del boliche como afuera, lo que ya es competencia del Municipio”, indicó el presidente de la Comisión de Obras Públicas y Seguridad, Juan Gutiérrez (Todos).

Con respecto al desarrollo del encuentro, el concejal indicó que “se comentó que en los últimos fines de semana no se han registrado prácticamente hechos de violencia, por lo que también reconocimos es que cuando se planteó esta reunión había una seguidilla de episodios. Lo importante es que se tenga en cuenta que nosotros queremos que ellos trabajen, pero que al mismo tiempo pongan lo que está a su alcance para que la gente que quiere salir a divertirse lo haga con seguridad”.

“Hubo algunas situaciones en las que se admitió que hay menores y mayores al mismo tiempo en los locales, lo que sabemos que la ley no permite, y porque hay chicos que ingresan simulando edades que no tienen. Pero nos mantendremos firmes en lo que dice la ley. Nos quedamos con la impresión de una reunión positiva. Queríamos tener un acercamiento con ellos, porque después de la cuarentena sabemos que hubo cambios en los hábitos de los jóvenes”, concluyó.

“El problema está afuera”, coinciden los bolicheros

Nicolás Dupuy, uno de los bolicheros, aseguró tras la reunión que “la realidad es que hubo muchas ideas, no soluciones, pero se plantearon los problemas de distintos sectores. Todos queremos hacer hincapié en la seguridad porque es el problema que tenemos en todos los locales”. Impulsor de la lista de admisión, consideró que “es una herramienta más para la seguridad en nuestros locales”.

En tanto, Bruno Chiquette consideró que “es bueno que todos los actores sociales estén en estas reuniones, es algo que yo pedí muchas veces. Hay muchas opiniones encontradas y es difícil coordinar, pero es mucho mejor estar acá, charlar y consensuar que no hacerlo, para que quienes tienen la lapicera escuchen y vean qué se puede hacer. La nocturnidad y la sociedad van cambiando, y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias”.

“Hoy coincidimos todos en que los problemas de seguridad están afuera, y si se están erradicando de a poco, es porque hay también una mayor oferta. Con ayuda de Inspección General y la Policía, y la probable extensión del horario de salida, para evitar que se concentren 1500 personas en el centro de la ciudad a la misma hora, va a ser más fácil de controlar”, concluyó Chiquette.

